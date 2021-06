Unken: Regenbogenfahne am Kirchturm entwendet

Die am Kirchturm in Unken angebrachte Regenbogenfahne, die als Zeichen für Vielfalt und gegen die Diskriminierung von Homosexuellen gedacht war, wurde ein Opfer von Vandalen. Die Jusos haben bereits eine Anzeige erstattet - und eine neue Fahne bestellt.

Vor fünf Tagen haben die Jungsozialisten (Jusos) in Unken im Saalachtal (Pinzgau) gemeinsam mit Initiator Florian Niederseer und Pfarrer Ernst Mühlbacher anlässlich des Pride Month Juni eine Regenbogenfahne "als Zeichen für Toleranz und Liebe in jeder Gestalt" am Kirchturm gehisst. Nun ist die Fahne plötzlich wieder weg. Der Salzburger Jusos-Landesvorsitzende Peter Auer zeigt sich entsetzt und hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt erstattet: "In Wahrheit geht es aber nicht um den Sachschaden, sondern darum, dass dieser Vandalismusakt ein Angriff gegen das friedliche Zusammenleben darstellt. Wir leben im 21. Jahrhundert. Homophobie darf in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr haben."



Jusos haben bereits eine neue Regenbogenfahne bestellt

Als Konsequenz des Vandalismusakts haben die Jusos bereits eine neue Regenbogenfahne bestellt und werden sie nächstes Jahr erneut über den ganzen Zeitraum des Pride Month Juni hissen. Peter Auer: "Wer immer das getan hat, hat sich keinen Gefallen getan. Der Vandalismusakt hat nur dazu geführt, dass die Regenbogenfahne nächstes Jahr mit Sicherheit wieder am Unkener Kirchturm hängen wird."

Wind als Ursache des Fahnen-Verschwindens wird ausgeschlossen

Die Möglichkeit, wonach die Regenbogenfahne nicht von menschlicher Hand, sondern vom Wind zerstört worden sein könnte, ist de facto ausgeschlossen. "Wir waren mit der Herstellerfirma Fahnen Gärtner in Kontakt, welche uns versichert hat, dass ausschließlich Sachbeschädigung der Grund sein kann", schließt Auer.