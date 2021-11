"Unmöglich": Größter Krampuslauf im Flachgau abgesagt

Die Veranstalter in Henndorf können die Auflagen nicht erfüllen. Mancherorts gibt es kleinere Läufe.

"Abgesagt" prangt in großen Lettern über der Ankündigung des für 21. November geplanten Henndorfer Krampuslaufs. "Die 3G-Regel wäre zu kontrollieren. Bei den vielen Zufahrtsstraßen und Wegen in Henndorf alles abzusperren und zu überwachen, ist vom Personal her unmöglich", sagt Patrick Zanner vom Veranstalter Union Woerle Henndorf. "Schon in normalen Jahren sind 50 bis 60 Freiwillige im Einsatz, heuer müssten es noch einmal mehr sein. Außerdem stellt sich auch die Frage, woher man so viele Absperrgitter bekommen könnte." Zwischen 3000 und ...