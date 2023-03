Uns selbst feiern und die Männer in die Pflicht nehmen

Am gestrigen Weltfrauentag wurde auf die Ungerechtigkeiten und die Ausbeutung von Frauen aufmerksam gemacht. Aber auch Missinterpretationen dieses Tages kamen mir unter. So wurden Friseurtermine für Mädchen oder Frühlingskleider zum halben Preis offeriert. Angebote wie diese konterkarieren den eigentlichen Sinn dieses Tages geradezu. Denn es geht mitnichten ums Verwöhnen und Genießen. Tatsächlich existiert dieser Tag zum einen, um allfällige Errungenschaften zu feiern, und zum anderen, um vor Augen zu führen, wo das weibliche Geschlecht nach wie vor benachteiligt ist. So verdienten Frauen 2022 für die gleiche Arbeit 13 Prozent weniger als Männer (Statistik Austria), gingen ihrer Tätigkeit also 46 Tage im letzten Jahr unbezahlt nach. Auf ein Arbeitsleben aufgerechnet, ist das ein Unterschied von 500.000 Euro. Nicht zuletzt, weil das männliche Geschlecht noch immer als das stärkere gesehen wird.

Viele Männer haben ja prinzipiell kein Problem mit Frauenförderung, solange sie sich nicht darum kümmern müssen. Manche gehen auch davon aus, das Ganze hätte nichts mit ihnen zu tun. Jedenfalls nichts mit ihrem persönlichen Verhalten. Aber: Das ist ein Irrtum - Frauen können Gleichstellung nicht alleine schaffen. Zum einen sind auch 2023 überwiegend Männer in Entscheidungspositionen. Die Macht, Strukturen zu verändern und Chancengleichheit herzustellen, liegt also immer noch in ihrer Hand. Und damit in ihrer Verantwortung. Zum anderen: Wenn Männer an ihrem alltäglichen Verhalten nichts ändern, wird sich auch an der Situation der Frauen nicht viel ändern. Deshalb liebe Männer, fördert und rekrutiert fair, seid Vorbilder, vermeidet die Fallen unbewusster, alter Denkmuster. Traut euch, Dinge anders und besser zu machen. Und: Übernehmt Verantwortung - für den Haushalt und für eure Kinder.

Noch wichtiger ist, dass Frauen Forderungen stellen und das Heft selbst in die Hand nehmen. Wir müssen dranbleiben.

Der Weltfrauentag sollte dazu verwendet werden, um an all das zu erinnern. Dafür einstehen müssen wir das ganze Jahr. Oder wir feiern einfach häufiger Weltfrauentag. Eigentlich sollten wir Frauen uns jeden Tag feiern - uns selbst, das, was wir erreicht haben, das, was wir alles täglich schaffen, und vor allem das, was wir sind.