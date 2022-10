Unser Wald: Brennstoff oder CO2-Speicher?

Eine neue EU-Richtline, die derzeit noch ausverhandelt wird, könnte gravierende Folgen für die Biomasse-Förderung haben. Das lässt vielerorts die Wogen hochgehen. Die TN haben sich umgehört.

Was ist wichtiger: Wälder als CO2-Speicher oder Holz als Brennstoff für erneuerbare Energie? Diese Frage wird seit Kurzem heiß in den EU-Institutionen und auch in Österreich diskutiert: Denn zur Zeit wird die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien überarbeitet und ein aktueller Entwurf beschränkt die Menge von Bäumen und anderem Waldholz, die zur Energieerzeugung genutzt werden darf. Die Richtlinie legt fest, welche erneuerbaren Energieformen die Nationalstaaten einsetzen und fördern dürfen und welche Kriterien dabei zu beachten sind. Daraus ergeben sich Einschränkungen, wie ...