Unsere Ängste beim Wetter: Kontrollverlust

Das Wetter erscheint oft wie "Hexenwerk" und ist umrankt von Aberglauben, der bis zum nicht aufgegessenen Essen reicht. Klar ist jedoch nach dem Gespräch mit Alexander Ohms, dass das Wetter wirklich unberechenbar ist. Okay, nicht ganz, es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber "man kann morgens noch nicht sagen, wo sich das Gewitter genau befindet", so Ohms.

Natürlich ängstigt uns das in einer Zeit voller Informationstechnologien. Da doch alles in den täglichen Schritten bis hin zur Kühlschranktemperatur digital geregelt werden kann, sollte das doch auch mit dem Wetter so sein. Jedoch: Weit gefehlt. Wir schauen zwar immer wieder auf die Wetterapps (manche sogar fast zwanghaft), aber manchmal verfehlen auch diese das angepriesene Wetter. Das löst Ängste aus, da es nicht mehr innerhalb unserer Kontrolle liegt. Es kommen Ungereimtheiten in der Tagesplanung hinzu, Kleidungsfragen oder gravierende Fragen wie letzten Samstag: "Wird der Baum vor meiner Wohnung halten? Oder wird er auf mein Dach fallen?" Zu Ihrer Beruhigung: Salzburgs Bäume werden regelmäßig kontrolliert und bei positiver Bewertung freigegeben. Ansonsten werden sie gestutzt oder gefällt. Jedoch galt das auch für den "Lepi"-Baum.