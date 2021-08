Unsere Feuerwehren kämpfen an vielen Fronten

Zahlreiche Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Pongau sind derzeit nicht nur bei Unwettereinsätzen, sondern auch bei der Brandbekämpfung am Peloponnes mit dabei.

1918 Kilometer betrug die Strecke nach Griechenland. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Pongau fuhren sie mit ihren Einsatzwägen. Ihr Zielort: Lalas, im Nordwesten des Peloponnes, ganz in der Nähe von Olympia. Ihre Aufgabe: Beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände zu helfen. Mittlerweile ist der erste Trupp bereits wieder zurück in der Heimat. Abgelöst durch weitere Kollegen am vergangenen Wochenende. "Aus Bischofshofen sind drei Kollegen mit dabei", sagt Ortsfeuerwehrkommandant Hartmut Wetteskind. Sein Stellvertreter, Ronny Baier, Rudi Kusseck und Alexander Moosbrugger. Weiters Kollegen aus Großarl, dem Gasteinertal, aus Schwarzach, Altenmarkt und St. Martin. "Es haben sich viele sofort freiwillig gemeldet. Sie haben dafür ihren Urlaub unterbrochen. Keiner hat gewusst, was uns dort erwartet."

Griechenland hatte über den Europäischen Zivilschutz-Mechanismus um Hilfe gebeten. "Es ist geplant gewesen mit Fähren von Genua aus zu fahren. Aber aufgrund der Ferienzeit waren alle ausgebucht. Daher blieb nur der Landweg und es war eine abenteuerliche Fahrt bereits hinunter." Mit dabei hatten die Feuerwehrmänner - ausgebildet für den internationalen Katastrophenzug - alles für die Selbstversorgung im eigenen Camp. Zelte, eine eigene kleine Küche, Lebensmittel und Getränke.

"Natürlich kennen wir in unserer Heimat auch Waldbrände. Aber es ist schon ein mulmiges Gefühl, wenn es um das Löschen von teilweise 30 bzw. 40 Meter hohen Flammenwänden geht. Das hat eine andere Dimension."

Erfreulicherweise konnte das Team in einer jetzt leerstehenden Schule untergebracht werden: "Eine Erleichterung bei dieser Hitze, dass wir nicht im Zelt schlafen müssen."

Die Gegend dort sei komplett schwarz. "Es ist ein teilweise unvorstellbar grauenhafter Anblick. Soweit das Auge reicht ist alles abgebrannt und verkohlt. Wir sehen auch viel Tierleid", sagt Ronny Baier, "tote Kadaver von Eseln, Hühnern oder Wildtieren liegen herum. Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die in der Erde glosenden Windnester beobachten und löschen. Es herrschen heiße Winde, die Feuer werden immer wieder neu davon angefacht. Es hat gut 36 Grad. Wir arbeiten in zwei Schichten. Die Kameraden lösen sich regelmäßig ab und vor allem in der Nacht führen wir Löscharbeiten durch. Insgesamt sind wir eine kleine aber hocheffiziente Mannschaft."

Kollegen vieler Länder sind vor Ort, "das sind aber Berufsfeuerwehren aus Deutschland, Belgien, Slowenien oder Frankreich."

Entwarnung gibt es vorläufig noch keine, "das Gebiet ist weitläufig. Und es könnte auch sein, dass wir jederzeit zu einem weiteren Brandort gerufen werden."

Die Arbeit selbst ist körperlich sehr anstrengend, die Kollegen der griechischen Feuerwehr, "sind aber enorm froh über diese Unterstützung vom Ausland. Denn sie sind teilweise am Ende ihrer Kräfte."

Überwältigt sei man von der freundlichen Aufnahme durch die anderen Kollegen und durch die Bevölkerung, sagt Wetteskind. Die extreme Hitze ist eine Herausforderung, "auch das Trinkwasser geht weg wie nix."

Besonders der "Wasserbüffel", der Tankwagen der Bischofshofener leiste große Unterstützung, "weil es ein wendiges Geländeauto ist."