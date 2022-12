"Unsere Romy ist eine echte Kämpferin" - Spital wurde Lebensmittelpunkt einer Salzburger Jungfamilie

Ein aggressiver Hirntumor hat das Leben einer Salzburger Familie aus den Angeln gehoben. Ihr Lebensmittelpunkt ist nun ein Krankenhaus in Wien.

Am 20. Juli dieses Jahres ist für Herbert und Evelyn Wührer eine Welt zusammengebrochen. Der 20. Juli ist der Tag, an dem ihre damals erst zehn Monate alte Tochter Romy von Ärzten jene Diagnose erhalten hat, die seither das Leben des Mädchens und seiner Eltern bestimmt: Bei Romy wurde ein seltener und sehr aggressiver Tumor diagnostiziert. Seither ist nichts mehr so wie davor.

Dieser Kampf gegen die Erkrankung begann am Tag nach der Diagnose: Die Eltern fuhren mit ...