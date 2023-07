Unsere Zukunft in sicheren Händen

Der Klimawandel befeuert Extremwetterlagen und damit auch die Unwetter-Katastrophen - wachsende Floriani-Zahlen bringen Sicherheit. "Unwetterereignisse, wie beispielsweise im Gasteinertal, dem Großarltal und auch St. Johann treffen uns immer öfter und in Ihrer Dimension und Ausprägung immer härter", weiß der Bezirkskommandant Robert Lottermoser.

Starkregen, Hagel und Unwetter gehörten in den vergangenen Wochen zum Bild des Sommers. Fast täglich rückten dazu die Pongauer Feuerwehren aus. Auch Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser sieht hier einen unheilvollen Trend: "Unwetterereignisse, wie beispielsweise im Gasteinertal, dem Großarltal und auch St. Johann treffen uns immer öfter und in Ihrer Dimension und Ausprägung immer härter."

Großbrände häufen sich

Doch es sind nicht nur Umwetterereignisse, die die Pongauer Floriani vermehrt auf Trab halten: "In den letzten Jahren konnten wir einen nicht unerheblichen Anstieg von Großbränden und Großschadensereignissen im Bezirk wahrnehmen. Bei Großbränden waren Objekte mit verschiedener Nutzung dabei. Betroffen waren Gewerbebetriebe, landwirtschaftliche Objekte und auch Privathäuser."

Um diesen wachsenden Aufgaben Herr zu werden, braucht es auch ein wachsende Mannschaften der Feuerwehren. Lottermoser blickt aber auf eine bereits florierende Jugendarbeit im Bezirk: "Wir können in den letzten Jahren von einem kontinuierlichen Anstieg in der Aktivmannschaft - das sind jene Mitglieder, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr für den Einsatzdienst bereit stehen, hinweisen. Mit heutigen Tag leisten bei den 25 Pongauer Feuerwehren 1.646 Feuerwehrmitglieder ehrenamtlich ihren Dienst, eine Steigerung um rund 60 Mitglieder gegenüber dem Jahr 2012. Die Gesamtmitgliederzahl - also Aktivmannschaft, nichtaktive Mannschaft, Ehrenmitglieder und Feuerwehrjugend- beträgt 2.353, um zwölf Prozent mehr gegenüber dem Jahr 2012."

Jugendarbeit funktioniert

Und auch die Pongauer Jugend scheint sich für das Wirken in der Feuerwehr begeistern zu können. "Neugründungen von Feuerwehrjugend-Gruppen führten zu einem deutlichen Anstieg der jugendlichen Mitglieder. Waren es 2012 noch 171 sind es heute 289 Jugendlich zwischen zehn und 15 Jahren, die sich der Feuerwehr verschrieben haben. Eine Steigerung um annähernd 70 Prozent, die uns in der Jugendarbeit bestätigen. Die Rekrutierung neuer Mitglieder über die Feuerwehrjugend für den Aktivstand stellt den Hauptteil neuer Mitglieder dar. Quereinsteiger, welche nicht über die Feuerwehrjugend zur Feuerwehr kommen, sind enorm wichtig und auch immer wieder sehr gerne gesehen. Durch den großen Zuspruch zur Feuerwehr können wir auf einen ausgewogenen Altersdurchschnitt verweisen. Circa 60 Prozent der Aktivmannschaft sind der Altersgruppe bis 40 Jahre zuzuordnen. Rund 30 Prozent der Gesamtmannschaft liegen zwischen 25 bis 40 Jahren", führt der Bezirksfeuerwehrkommandant weiter aus.

"Um all diesen Aufgaben immer gerecht werden zu können, ist es unerlässlich, in die Zukunft zu schauen, zu planen und zu handeln. Neben der notwendigen technischen Ausrüstung ist es enorm wichtig, ständig daran zu arbeiten, unseren Mitgliederstand zu festigen beziehungsweise zu erhöhen. Die Ortsfeuerwehren bis hin zum Landesfeuerwehrverband Salzburg sind ständig bemüht, die Bevölkerung für den Dienst bei der Feuerwehr anzusprechen", hebt der Bezirksfeuerwehrkommandant Robert Lottermoser abschließend hervor.