Unsichere Fahrweise: Drogenlenker ohne Führerschein in Hallein gestoppt

Der Pkw-Lenker gab an, Cannabis konsumiert zu haben. Einen Führerschein hat der 35-jährige Einheimische nicht.

Am Donnerstagnachmittag führte die Polizei im Stadtgebiet von Hallein Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Im Zuge dieser Überwachung wurden die Beamten auf einen Pkw-Lenker mit unsicherer und langsamer Fahrweise aufmerksam. Der Fahrzeuglenker konnte angehalten und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ, jedoch ein im Anschluss durchgeführter Drogentest positiv auf THC. Der Lenker war gegenüber den Beamten geständig und gab an, dass er am Vorabend Cannabis konsumierte. Die Fahruntauglichkeit wurde amtsärztlich festgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein konnte dem 35-jährigen Einheimischen nicht abgenommen werden, da dieser nicht in Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war, berichtet die Polizei.