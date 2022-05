Unter knapp 5000 Teilnehmern: Salzburgerinnen tanzen sich bis ganz nach vorne

Als Weltmeisterinnen kehrten Fabienne und Nicola nun aus Kroatien zurück - gemeinsam mit einigen anderen tanzverrückten Salzburgern und Salzburgerinnen.

Es ist nicht ihr erster Weltmeistertitel. Dennoch sei die Freude riesig. Fabienne Hofer aus Eugendorf ist das, was man einen alten Hasen im Tanzsport nennt. Und das, obwohl sie erst zwölf Jahre alt ist. Seit neun Jahren ist das Tanzen ihre große Leidenschaft. Die teilt sie mit ihrer Freundin Nicola Regensburger aus Straßwalchen.

Am Wochenende traten die Mädchen bei den World Dance Masters im kroatischen Poreč an und heimsten in der Kategorie Musical-Children (Duo/A-Liga) den Sieg ein. Getanzt ...