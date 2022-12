Brettspiele liegen im Trend - Rummikub ist in Salzburg der Kassenschlager

Weihnachtszeit ist Spielezeit. Gemeint sind aber nicht in sterilem Blau flackernde Bildschirme, auf denen in Isolation Videospiele gezockt werden. Vielmehr geht es um klackernde Würfel, Figuren, die über Felder hüpfen, und gemischte Kartenstapel auf Ess- oder Küchentischen, um die sich Freunde oder Verwandte scharen. Dass laut der aktuellen Studie "Gaming in Austria 2021" mehr als jeder und jede Zweite in Österreich regelmäßig auch elektronische Spiele spielt, stellt für die traditionellen Brettspiele keine Bedrohung dar.

Fragt man Salzburger Spielehändler ...