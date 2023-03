Unternberg denkt über neues Feuerwehrhaus nach

Das Ziel: Ein zeitgemäßes neues Feuerwehrhaus mit sicheren Abläufen im Ernstfall.

Als das bestehende Feuerwehrhaus in Unternberg 1991 gebaut wurde, gab es 42 aktive Feuerwehrkameraden. Heute zählt die Freiwillige Feuerwehr Unternberg 79 aktive Mitglieder und 21 weitere engagierte Freiwillige innerhalb der Feuerwehrjugend. Bürgermeister Peter Sagmeister (ÖVP) im LN-Gespräch: "Die Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß." Und: "Die Feuerwehr hat in jedem Ort einen wichtigen Stellenwert. Sie hält die örtliche Strukturen in Ernstfällen - egal ob Unfall, Brand, Suchaktion oder Virus - ehrenamtlich aufrecht."

Die ...