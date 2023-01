Unternberg: Eisplatte durchschlug Pkw-Scheibe - Lenkerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Montagmorgen eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Unternberg im Lungau erlitten. Eine Eisplatte hatte sich von einem Lkw gelöst. Die Polizei ermittelt.

Die Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Unternberg erfolgte am Montag um 7:39 Uhr. Der Unfall war auf der B 96 (Murtal Straße) bei Straßenkilometer 79,80 passiert.

Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde folgende Lage vorgefunden: Durch eine Eisplatte, die sich von einem eine Rechtskurve durchfahrenden Lkw gelöst hatte, wurde die Windschutzscheibe eines im Gegenverkehr befindlichen Pkw durchgeschlagen. Die 39-jährige einheimische Lenkerin erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am Fahrzeug der Frau entstand Sachschaden, ebenso an einem weiteren Pkw.

Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und befreite gemeinsam mit dem Rotkreuz-Notarzt die verletzte Frau aus dem Wagen.

Nach dem Unfall fuhr der Lenker des Sattelzuges, ein in Österreich wohnhafter 54-jähriger Ungar, weiter. Möglicherweise hatte er von dem Unfall auch nichts bemerkt. Die alarmierte Polizei konnte den Trucker aber stoppen. Ein Alkotest bei dem Mann verlief negativ.

Nach der Abschleppung des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst wurde die Fahrbahn gereinigt und durch die Polizei für den Verkehr freigegeben. Die B 96 war für die Dauer des Einsatzes beidseitig gesperrt. Die Feuerwehr Unternberg war mit Bus, Rüstlöschfahrzeug und Pumpe zur Unfallstelle ausgerückt.

SN/ff unternberg Schäden in der Fahrgastzelle, Teile der Eisplatte sind ebenfalls zu sehen.

Eisplatten als gefährliche Geschosse

Die Polizei erstattet gegen den Lkw-Fahrer eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzungen. Lastwagenlenker sind gesetzlich verpflichtet, vor Fahrantritt ihre Fahrzeuge von Eisplatten zu befreien. Bei Speditionen gibt es dafür Abkehrbühnen, ebenso auf Autobahnparkplätzen.

Eisplatten können sich auf den Containern/Sattelaufliegern etwa in der Nacht bilden. Bei steigenden Temperaturen in den Morgenstunden können diese dann locker werden. Durch Fliehkräfte in Kurven oder durch den Fahrtwind mutieren die Eisplatten dann zu gefährlichen Geschossen.

Diese Vorschrift gilt im Übrigen auch für Pkw. Der Sachverhalt ist im Paragraf 102 des Kraftfahrgesetzes geregelt.