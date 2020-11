Unternehmer in Salzburg wegen Steuerbetrugs verurteilt

Die Finanz um fast 500.000 Euro an Steuern geprellt: Bedingte Haft- sowie unbedingte Geldstrafe für Chef zweier Firmen.

20 Monate bedingte Haft und 35.000 Euro unbedingte Geldstrafe (bei Nichtbezahlung drei Monate Ersatzhaft) wegen Steuerbetrugs sowie wegen Abgabenhinterziehung: So lautete am Mittwoch am Landesgericht das bereits rechtskräftige Urteil, das ein Schöffensenat unter Vorsitz von Richterin Nicole Haberacker über einen Unternehmer aus der Werbebranche fällte. Zudem verhängte das Gericht bezüglich der beiden vom Unternehmer betriebenen Firmen Verbandsgeldbußen in Höhe von 250.000 Euro sowie von 4000 Euro - jeweils zur Hälfte bedingt ausgesprochen.

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Gründer und unbeschränkt haftende Gesellschafter zweier Firmen unter Verwendung von 235 Scheinrechnungen die Finanz um gesamt knapp 500.000 Euro an Umsatz- und Einkommenssteuer geprellt. Inkriminierte Tatzeit: 2015 bis 2019. Staatsanwalt Francesco Obermayr im Prozess: "Der Angeklagte hat die Abgabenverkürzungen durch Abgabe von falschen Jahressteuererklärungen sowie 2019 auch durch unrichtige Umsatzsteuer-Voranmeldungen bewirkt."

Der Angeklagte zeigte sich, wie schon im gesamten Vorverfahren, auch vor Gericht umfassend geständig. Sein Verteidiger nannte "eine Kombination aus Dummheit, Verzweiflung und Angst" als Motive für die steuerlichen Malversationen seines Mandanten. Bemerkenswert diesbezüglich: Der Anwalt führte unter anderem aus, dass der Unternehmer "von Personen aus dem Rotlichtmilieu unter Druck gesetzt wurde" - und zwar im Zusammenhang mit einer kurzzeitigen Lokalübernahme des Anklagten; ebendieses Lokal habe sich dann nämlich als Bordell und nicht als Café entpuppt - die früheren Betreiber hätten viel Geld vom Angeklagten gefordert.