Unternehmer "mit Herz" bieten Kein Ei'nerl'Ei

Rechtzeitig vor Ostern melden sich die Unternehmer mit Herz zu Wort. Dieses Mal ziehen sie mit riesigen Ostereiern die Aufmerksamkeit auf sich.

Zusammen stark. Das ist - verkürzt ausgedrückt - die Botschaft der Unternehmer mit Herz. 25 Kaufleute aus der Altstadt, darunter zwei von rechts der Salzach, gehören diesem losen Zusammenschluss an.

Die Jüngste dürfte mit 23 Jahren Julia Gehmacher vom gleichnamigen Interieur-Geschäft am Alten Markt sein. "Wir wollen so möglichst informell den Zusammenhalt in der Altstadt zeigen", sagt sie. Die Idee sei vorher schon im Kopf gewesen, habe aber unter Corona umso größeres Gewicht erlangt.

Im Vorjahr ...