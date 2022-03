Unternehmer mit Herz laden vor Ostern zum "großen Hoppeln"

Die vornehmlich jungen "Unternehmer mit Herz " in der Salzburger Altstadt setzen von Anfang April bis Ostern auf bunte Farben im Viertel: 25 Künstler gestalten Osterhasen für 25 Geschäfte.

Junge Unternehmer, die an einem Strang ziehen: Das sind die Unternehmer mit Herz, vornehmlich in der Linken Altstadt ansässig. Die Zusammenarbeit etablierte sich zu Beginn von Corona. "Wir haben es in dieser ersten Lockdown-Zeit als besonders wichtig empfunden, uns gegenseitig weiterzuhelfen", sagt Obfrau Michaela Schirlbauer von misc fashion auf dem Mozartplatz. Mittlerweile zählt der lose Verband bereits 39 Mitglieder.

Sehenswerte "Hasen-Art" soll Gäste locken

Anlassbezogen tüfteln sie gemeinsam an Aktionen, die die Kunden erfreuen. Standen im ...