Unternehmerin errichtete neue Grünfläche im Zentrum von Goldegg

Bettina von Brauchitsch, Hotelierin im Hotel am Schloss, hat im Goldegger Zentrum Bauland gekauft, um einen Park einzurichten. Die neue Fläche soll künftig auch für kleine Veranstaltungen in der Gemeinde genutzt werden. Der Bürgermeister zeigt sich erfreut über die private Initiative.

Bettina von Brauchitsch (re.) hat ein Areal vor ihrem Hotel am Schloss in Goldegg in eine Grünfläche umgewandelt, die künftig auch für kleine Veranstaltungen genützt werden soll. Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP, li.) freut sich über die Initiative der Unternehmerin.

Bettina von Brauchitsch ist Hotelierin im Hotel am Schloss in Goldegg. Im vergangenen Herbst hat sie eine Baulandfläche unmittelbar vor der Haustür ihres Betriebs erworben. Allerdings nicht um das Grundstück im Goldegger Zentrum tatsächlich zu bebauen und damit zu versiegeln, sondern um eine neue Grünfläche in Form eines sogenannten "Gemeinschaftsparks" zu schaffen.

Die neue Grünanlage wird künftig nicht nur Gästen des Hotels offenstehen, sondern auch vorbeikommende Spaziergänger zum Verweilen einladen. "Wege und Sitzgelegenheiten werden die Anlage künftig noch aufwerten", erklärt von Brauchitsch. Auch kleine Veranstaltungen sollen in Zukunft vor dem Hotel am Schloss stattfinden können. Aktuell denke man dabei vor allem an kirchliche Feste wie etwa Firmungen oder die Erstkommunion. Der Auftakt dazu fiel gewissermaßen am vergangenen Wochenende, als die örtlichen Verein im Rahmen des Erntedankfestes auch vor dem Hotel aufmarschierten.

Enge Abstimmung mit der Gemeinde

Bürgermeister Hannes Rainer (ÖVP) ist erfreut über die Initiative der Unternehmerin. "Sie ist sofort auf die Gemeinde zugekommen und hat gefragt, wie sie mit dieser Fläche auch Goldegg helfen kann", schildert er. Auch während der Planungen sei man in ständigem Austausch geblieben. Die neue Grünfläche entspreche auch seiner Wunschlösung. "Das ist uns natürlich viel lieber als eine Verbauung mit einem Wohnblock direkt neben dem Schloss. Es ist wirklich schön, dass Bettina von Brauchitsch das in dieser Form umgesetzt hat." Dass die Möglichkeit eines Neubaus direkt gegenüber des Hoteleingangs eine Rolle bei der Kaufentscheidung gespielt habe, räumt freilich auch von Brauchitsch ein. "So wirkt der gesamte Vorhof zugänglicher und unsere Gäste profitieren natürlich genauso von der neuen Anlage", resümiert sie zufrieden.