Untersberg, Steine, Erde und andere Fundstücke

Der Faktor Zeit spielt in den Arbeiten von Wolfgang Richter eine wesentliche Rolle. Die Werke erzählen vom Vergehen und Werden in Jahrmillionen.

Ordnung ist im Leben von Wolfgang Richter ein ebenso bedeutender Faktor. Denn so gut wie alles, was er auf seinen ausgedehnten Touren in der Natur findet, ordnet er - am liebsten nach Größe - und anschließend entsteht ein Kunstwerk. Ein vertrockneter Christbaum beispielsweise: den hat er fein säuberlich in gleich lange Stücke geschnitten, vom Stamm bis zu den dünnsten Ästen, nach Stärke geordnet und dann in Reih und Glied aufgelegt.

Steine in den unterschiedlichsten Größen bringt er ebenso ...