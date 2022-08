Ein 67-jähriger Stadt-Salzburger verstieg sich am Dienstag am Untersberg im Bereich Kleines Brunnental in einer Seehöhe von 1200 Metern. Das meldet die Polizei in einer Aussendung. Der Wanderer kam im unwegsamen Gelände zu Sturz und verletzte sich am linken Knie. Der 67-Jährige wurde geborgen und vom Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.