Unterschriften von Patienten gefälscht: Geldbuße für Salzburger Physiotherapeut

Ein 40-jähriger Physiotherapeut soll Dokumente gefälscht haben, um damit die Gesundheitskasse zu täuschen. Er muss eine Geldstrafe zahlen.

Vor dem Landesgericht in Salzburg musste sich am Dienstag ein 40-jähriger Salzburger wegen Betrugs verantworten. Der Physiotherapeut, der derzeit in der Gastronomie tätig ist, hat laut Staatsanwaltschaft die Unterschriften von zumindest vier Patienten gefälscht. Damit soll er Leistungen von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erstattet bekommen haben, die er jedoch nie durchgeführt hat. Für die Kasse sei dabei ein Schaden von mehr als 7100 Euro entstanden.

Der Angeklagte habe zwischen Februar 2016 und Oktober 2018 Doppeleinheiten bei der Gesundheitskasse ...