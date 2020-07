Untertauern: 56-Jähriger beim Zirbenpflücken zehn Meter abgestürzt

Nachdem ein Ast abbrach, stürzte der Mann auf den Waldboden.

Ein 56-jähriger Pongauer ist am Freitagnachmittag in Untertauern beim Ernten von Zirbenzapfen verunglückt. Der Mann war mit einem Seil und einem Klettergurt am Baum gesichert. Doch als ein Ast der Zirbe abbrach, stürzte der Pongauer aus rund zehn Metern Höhe auf den Waldboden, berichtete die Polizei Salzburg.

Trotz seiner Verletzungen hat der Mann noch selbst einen Notruf absetzen können und gab seine ungefähre Position durch. Die Rettungskräfte bargen den 56-Jährigen aus dem unwegsamen Gelände. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Quelle: APA