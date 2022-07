Untertauern: Maskierte Einbrecher auf der Flucht geschnappt

Zwei junge Männer sind in der Nacht auf Montag von der Polizei im Gemeindegebiet von Untertauern nach einem Einbruch in ein Hotel festgenommen worden.

Die beiden 22-jährigen Tschechen waren laut Polizeimeldung am Vortag mit einem Auto in Österreich eingereist und hatten sich in Schladming nahe der Landesgrenze in einer Unterkunft unter falschen Namen eingemietet.

Am Montag kurz nach Mitternacht starteten sie zu ihrem Beutezug. Sie fuhren mit dem Auto nach Untertauern, wo sie etwa 100 Meter entfernt vom späteren Tatort auf einem Feldweg parkten. Mit übergezogenen Strickhauben gingen sie in Richtung Hotel.

Zeugin sah das maskierte Duo

Doch eine Augenzeugin, die die maskierten Männer sah, verständigte über Notruf die Polizei. Mehrere Streifen fuhren zum Tatort.

In der Zwischenzeit waren die beiden Einbrecher nach mehreren Versuchen über eine der Eingangstüren ins Hotel gelangt. Sie durchsuchten die Rezeption und stahlen Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Der Versuch, den Tresor aufzubrechen, scheiterte.

Als die Einbrecher die Polizeistreifen wahrnahmen, versuchten sie erfolglos, in Richtung Pkw zu flüchten. Masken und Bargeld sowie das Einbruchswerkzeug, das die Täter auf ihrer kurzen Flucht weggeworfen hatten, konnten sichergestellt werden. Die beiden Tschechen wurden festgenommen.

Beute in Strumpf versteckt

Im Fahrzeug wurden Ausweise und der Zimmerschlüssel ihrer Unterkunft in Schladming aufgefunden. Bei einer Nachschau im Zimmer der beiden wurden mehr als 1500 Euro Bargeld sichergestellt. Das Geld war in einem Strumpf versteckt.

Die beiden Männer machten bisher keine Angaben. Ob sie mit weiteren Einbrüchen in Verbindung stehen, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.