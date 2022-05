Unvernunft und Schnee in höheren Lagen fordern Flachgauer Bergretter

Ein Paar in Sneakers kommt auf dem Untersberg nicht mehr weiter - solche und ähnliche Einsätze verlangen der Bergrettung viel ab.

Dieser Einsatz vor einem Jahr ist Manfred Haas, Ortsstellenleiter der Bergrettung Grödig, noch in "bester" Erinnerung. "Ein junges Pärchen ist am Untersberg am Reitsteig in Bergnot geraten. Sie hatten trotz großer Schneemengen den Aufstieg in Sneakers gemacht, das waren nicht einmal richtige Turnschuhe", so Haas. "Wir mussten 800 Meter Seil verlegen, um sie zu retten." Es habe an ein Wunder gegrenzt, dass sie überhaupt so weit gekommen seien.

Auch in diesem Jahr ist der Schnee noch das Hauptproblem ...