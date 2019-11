Unwetter - erste Einsatzbilanz in Salzburg liegt vor

Knapp eine Woche nach den starken Regenfällen in Salzburg, die zu zahlreichen Murenabgängen mit verheerenden Schäden an Häusern, Straßen und Gleisen geführt haben, hat das Land Salzburg am Freitag eine erste Einsatzbilanz veröffentlicht.

SN/robert ratzer Feuerwehr nach Murenabgang an der B311 in Schwarzach.

"In dieser Größenordnung ist dieses Ereignis zuvor noch nie da gewesen", sagte der Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung, Leonhard Krimpelstätter. Die größten Gefahren durch Rutschungen und Murenabgänge scheinen vorbei zu sein, die meisten Verkehrswege sind wieder offen, die Aufräumarbeiten dauern unvermindert an. Für das Wochenende ist ein weiterer Föhnsturm vorhergesagt. Wer, was , wo Tätigkeit Feuerwehr 2.209 Frauen und Männer von 60 Freiwilligen Feuerwehren halfen bei 841 Einsätzen Rotes Kreuz 179 Kräfte betreuten 319 Personen. 315 Helfer und 35 Rettungsfahrzeuge in Bereitschaft Bundesheer Soldaten leisteten bisher 3.300 Mannstunden, derzeit sind bis zu 75 Soldaten eingesetzt Polizei 400 Einsatzstunden im Pongau, 300 im Pinzgau; Hauptaufgaben: Verkehrsregelungen und Absperrungen 30.000 Lkw-Fuhren Rund 300.000 Kubikmeter Geröll, Schlamm und Holz aus Sperren entfernt. Mehr als 100 Lkw, Bagger, Schubraupen und Muldenkipper allein im Bezirk Zell am See und 20 Großgeräte im Lungau im Einsatz 36 evakuierte Häuser Bad Hofgastein (22), Bad Gastein (5), Großarl (3)und Zell am See (6) Wildbach- und Lawinenverbauung 50 Spezialisten im Pinzgau, Pongau und Lungau sichern das Gelände und dokumentieren die Ereignisse, um die Aufarbeitung und künftige Maßnahmen planen zu können Sperren 13 gesperrte Schulen und sechs Schulen im Notbetrieb Schadenshöhe Erste Grobschätzung des Landes sechs Millionen Euro, Schäden an Privathäusern und Privatwegen nicht enthalten. Zwei Millionen Euro davon für Sofortmaßnahmen bereitgestellt. Straßenschäden Kosten für Wiederherstellung des Straßennetzes: mehrere Hunderttausend Euro Quelle: SN

