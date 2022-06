Felbertauernstraße gesperrt - Murenabgänge in Mittersill und Hollersbach

Die Felbertauernstraße bleibt vorerst gesperrt. Eine heftige Gewitterzelle betraf mehrere Gemeinden im Pinzgau. In Mittersill und Hollersbach gingen mehrere Muren ab.

Eine kleinräumige aber sehr intensive Gewitterzelle richtete am Montagabend im Pinzgau Schäden an, wie das Landesfeuerwehrkommando Salzburg mitteilte. Mehrere Gemeinden waren betroffen, darunter vor allem Mittersill, Hollersbach und Bramberg. Ein Murenabgang in Mittersill löste die Sperre der Felbertauernstraße aus. Nach ersten Meldungen dürften keine Personen verletzt worden sein.

Personen im Pinzgau mussten in Sicherheit gebracht werden

Mehrere Bäche traten über die Ufer, Straßen und auch Häuser wurden vermurt. Einige Felsbrocken seien so groß wie Autos gewesen, berichtet die Feuerwehr. "Im Felbertal wurden Personen in Häusern und Fahrzeugen eingeschlossen. Die haben wir in Sicherheit gebracht", erklärte der Mittersiller Ortsfeuerwehrkommandant Roland Rauchenbacher im Interview auf Radio Salzburg. Die Feuerwehr habe Bäche umgeleitet, um Schäden zu minimieren.

Felbertauernstraße bis zu zwei Meter tief verschüttet

Die Felbertauernstraße sei zum Teil zwei Meter tief verschüttet gewesen. Wann die Sperre wieder aufgehoben werden kann, ist unklar. "Wir schauen nun, wie viel Material noch in den Gräben ist. Das Problem ist, dass in der Nacht noch mehr starker Regen eingesetzt hat."

Die Situation ist schwer einzuschätzen. In Lienz sowie in Matrei in Osttirol wurden von den Straßenmeistereien Hinweisschilder aufgestellt, damit Pendler aus Osttirol "nicht umsonst Richtung Felbertauern aufbrechen", erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Die Felbertauernstraßen AG informiert auf ihrer Homepage und auf Facebook über die aktuelle Lage.