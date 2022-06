Unwetter im Lungau: In Tamsweg wurde Zivilschutzalarm ausgelöst

Tamsweg und Ramingstein waren vom starken Regen am stärksten betroffen. In der Nacht auf Mittwoch sowie Mittwochfrüh kam es zu mehreren Murenabgängen. Am Mittwochvormittag wurde für die Bezirkshauptstadt Zivilschutzalarm ausgelöst.

Am späten Mittwochvormittag gab das Land Salzburg einen Zivilschutzalarm für Tamsweg hinaus: "ACHTUNG, ACHTUNG, eine wichtige Information für die Bewohner von Tamsweg speziell für den unteren Marktbereich von Tamsweg - es wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Der Leisnitzbach führt Hochwasser. Die Bevölkerung wird aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, Tiefgaragen und Keller nicht zu betreten und sich von den Ufern sowie Brücken fernzuhalten. Den Anweisungen der Behörden und Einsatzkräften vor Ort ist Folge zu leisten." Die Feuerwehr hat im unteren Marktbereich die Stellen, wo sich Brücken befinden, bereits gesperrt. Teilweise ist die Leisnitz bereits über die Ufer getreten. Die hohen Flusspegel in Tamsweg machen den Einsatzkräften seit Stunden Sorgen, dazu kommen prognostizierte Niederschläge. "Wir beobachten genau und sind in Bereitschaft", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Johannes Pfeifenberger. Dramatische Szenen gab es beim Einsatz der freiwilligen Feuerwehr in Ramingstein. Eine Straße brach unter einem Löschfahrzeug weg, dieses überschlug sich und blieb am Ende einer Böschung auf Höhe des Bahndamms liegen. Sechs Feuerwehrleute wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Wie schwer, das sei noch nicht bekannt, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Pfeifenberger. Die Aufräumarbeiten in Ramingstein übernehmen Einsatzkräfte aus Predlitz (Steiermark) und Tamsweg. Die starken Niederschläge hätten rund zehn bis zwölf Murenabgänge in Ramingstein ausgelöst, sagt Pfeifenberger. Aktuell laufe die Evaluierung. "Alle Schadstellen werden aufgenommen und dann systematisch abgearbeitet." In den betroffenen Lungauer Gemeinden gibt es teilweise Straßensperren und Verkehrseinschränkungen. Alle Straßensperren und Behinderungen können Sie hier abrufen. SN/privat/manfred widmayer Erste Bilder aus Tamsweg. Die Leisnitz droht im unteren Marktbereich Brücken zu unterspülen, teilweise ist der Bach schon über die Ufer getreten.