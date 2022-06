Unwetter im Lungau: Tamsweg atmet durch, Zivilschutzalarm aufgehoben

Am Sonntagnachmittag waren zwei Brüder im Alter von 27 und 25 Jahren mit ihren Fahrrädern auf der asphaltierten Weißpriachstraße talauswärts unterwegs. Die Lenker verhakten sich Als ein Bruder den anderen …

Chronik

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt rückten am Freitagabend mehrere Polizeistreifen im Lungau aus. Wie Polizeisprecherin Ingrid Planitzer auf SN-Anfrage am Sonntag mitteilte, hatte ein 64-jähriger Mann in St. …