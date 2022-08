Unwetter im Oberpinzgau: Bundesheer hilft in Hollersbach

Nach Muren: Soldaten des Gebirgskampfzentrums und Pioniere vor Ort.

Nach den massiven Überflutungen und Murenabgängen in der vergangenen Woche in der Oberpinzgauer Gemeinde Hollersbach hat die Bezirkshauptmannschaft Zell am See noch am Freitag einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert. Am Montag wurden 47 Soldaten des Gebirgskampfzentrums Saalfelden nach Hollersbach verlegt. Der Assistenzeinsatz der Soldaten umfasst "das Beseitigen von Vermurungen im Bereich von wichtigen lokalen Bewegungslinien", wie das Militärkommando Salzburg per Aussendung mitteilte.

Am Dienstag werden weitere 25 Soldatinnen und Soldaten des Salzburger Pionierbataillons 2 in dem Oberpinzgauer 1300-Einwohner-Ort zum Einsatz kommen. Sie sollen - in Koordinierung mit der Wildbach- und Lawinenverbauung des Landes - entlang des Grubingbaches auf einer Länge von rund drei Kilometern Verklausungen lösen beziehungsweise beseitigen.

Durch die Überflutung des Grubingbaches aufgrund des massiven Starkregens wurden etliche Häuser beschädigt. Sechs Häuser bleiben laut Bürgermeister Günter Steiner so lange gesperrt, "bis die notwendige Geschiebesperre steht".