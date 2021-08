Unwetter im Oberpinzgau: "Wir werden das auf Dauer nicht mehr schaffen"

Die Folge von schweren Unwettern zermürbt die Betroffenen und bald auch die Einsatzkräfte im Oberpinzgau. Und jederzeit kann die nächste Katastrophe kommen.

Am Samstag kam eine Mure, am Sonntag die nächste und am Montag gegen 17.30 Uhr die größte. Toni Lassacher vom Reinhalteverband arbeitete am Montag im betroffenen Bereich in Vorderkrimml in der Gemeinde Wald mit Kollegen am zerstörten Kanal, als sie ein gewaltiges Rumpeln hörten. "Wir sind gerannt", erzählt er. Dann habe sich eine zähe Masse aus Schlamm und Geröll den Bräuergraben herabgewälzt. "Es kam nicht in einem, sondern in Schüben. Eine halbe Stunde hat es gedauert, dann ...