Unwetter im Pinzgau lösten neue Muren aus

Straßen über Gerlos und Pass Thurn wurden verschüttet.

Wegen schwerer Regenfälle im Pinzgau am Donnerstag ab etwa 19 Uhr mussten rund 120 Feuerwehrleute an achtzehn Einsatzstellen ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehrzentrale in der Stadt Salzburg waren vor allem Krimml, Mittersill, Stuhlfelden, Saalbach, Dienten und Saalfelden betroffen. An Gerlosstraße, Pass Thurn und im Schwarzbachgraben bei Saalbach-Hinterglemm gingen neuerlich Muren ab. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Murenabgänge bis etwa 23 Uhr einigermaßen unter Kontrolle. Vielerorts müssen heute, Freitag, die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden.

Quelle: SN