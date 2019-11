Unwetter in Salzburg: Aktuelle Straßensperren und Verkehrsituation

Die Pegelstände in den Bächen und Gräben sind während der Nacht zurückgegangen, dennoch bleiben weiterhin etliche Straßen und Bahnstrecken gesperrt. Ein Überblick.

Ein Überblick über die derzeitige Verkehrslage:

Straßensperren im Lungau

B95 Turracherstraße von Tamsweg bis Murau

B96 Murtalstraße von Tamsweg nach Seetal für Lkw gesperrt

L267 Preberlandesstraße ab Haiden

L211 Muhrer Landesstraße von Oberweißburg bis Muhr

Göriacher Landesstraße ab Abzweigung Lasa bis Göriach

L225 Thomataler Landesstraße für den Durchzugsverkehr ins Murtal ab St. Margarethen/Lg.

zahlreiche Gemeindestraßen und Güterwege

Straßensperren im Pongau

L109 Großarler Straße bis Großarl-Ort wieder frei, bis Hüttschlag noch gesperrt

B311 Pinzgauer Straße zwischen Schwarzach und Lend (km 16,4) voraussichtlich bis 22.11. gesperrt (Umfahrung nur großräumig über Deutsches Eck möglich)

L216 Dientener Straße zwischen Lend und Dienten (km 1 bis 5) gesperrt (Umfahrung über B164 Hochkönig Straße, Dientner Sattel möglich)

B167 Gasteiner Straße zwischen Bad Hofgastein und Badgastein (Bereich Badberg) gesperrt

Straßensperren im Pinzgau

B165 alte Gerlos Straße zwischen Ronach und Rankental gesperrt

P311 Zell am See in den Bereichen Seespitz und Kalvarienberg gesperrt, * Schmittentunnel ist frei, Ausfahrt im Tunnel nach Zell am See gesperrt

L247 Thumersbacher Straße zwischen Kilometer 1,4 und 4,8 gesperrt

L111 Glemmtal Straße bei Kilometer 14,4 in Saalbach gesperrt

L271 Fuscher Straße ab Kilometer 8,2 (Herrenhausgraben) gesperrt

L266 Embacher Straße zwischen Kilometer 6,6 und 8,2 gesperrt, Embach ist von Lend zufahrbar.

L112 Rauriser Straße bei Kilometer 4,6 einspurig befahrbar, Sperre von Kilometer 10,3 bis 10,5, Umleitung über Marktgemeinde bei Kilometer 15,4 Bereich Fröstelberg

B164 Hochkönig Bundestraße bei Kilometer 30 zwischen Maria Alm und Hinterthal gesperrt

Gesperrte Bahnstrecken

Die Sperre der Tauernstrecke wegen Unwetterschäden ab Schwarzach-St.-Veit ins Gasteinertal bleibt aufrecht. Weiterhin unterbrochen bleibt auch die inneralpine Strecke zwischen Saalfelden und Hochfilzen sowie Bruck-Fusch und Zell am See. Einen Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet, aber: Im Gasteinertal ist dies wegen der Unwetterlage derzeit nicht möglich. Der Bahnhof Zell am See kann vom Schienenersatzverkehr nicht angefahren werden. Fernverkehrszüge werden umgeleitet.

