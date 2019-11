Unwetter in Salzburg: Dutzende Gebäude evakuiert - Zivilschutzalarm für vier Gemeinden

Bis in die Nacht auf Montag sind für den Pinzgau und Pongau ergiebige Niederschläge vorhergesagt. Die Einsatzkräfte und Behörden in den südlichen Landesteilen sind auf mögliche Muren, Hangrutschungen und lokal über die Ufer tretende Bäche und Flüsse vorbereitet.

Für die Einsatzkräfte im Süden Salzburgs war die Woche arbeitsreich. Nach den starken Schneefällen am Mittwoch und dem Föhnsturm am Freitag hatten sie es am Samstag und noch mehr am Sonntag mit intensivem Regen zu tun. Der bereits komplett durchnässte Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Unzählige Muren gingen ab. Die Folge: Über 1300 Feuerwehrleute von 44 Feuerwehren waren im Einsatz.

Zivilschutzalarm im Lungau und Pongau

Der Schwerpunkt lag zunächst im Raum Zell am See. Um 17 Uhr spitzte sich die Situation im Pongau und im Lungau zu. Für Bad Hofgastein, Großarl, Hüttschlag und Muhr wurde wegen der Murengefahr Zivilschutzalarm ausgelöst. Die Bewohner wurden aufgefordert, im Haus zu bleiben und sich bei Häusern in Hanglage in den ersten Stock zu begeben. Gegen 18 Uhr wurden in Hofgastein sieben Gebäude evakuiert. "Es regnet heftig, erst gegen Mitternacht soll es weniger werden", sagte der Hofgasteiner Ortsfeuerwehrkommandant Rupert Sendlhofer. Man sei mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Wegen Unwetterschäden waren auf der Tauernstrecke keine Zugfahrten möglich. Ein Eurocity musste in Bad Gastein gestoppt werden, für 250 Fahrgäste mussten Unterkünfte organisiert werden. Wegen der Unwetterlage war im Gasteinertal vorerst kein Schienenersatzverkehr mit Bussen möglich. Die Bahnstrecken zwischen Saalfelden und Hochfilzen bzw. zwischen Bruck und Zell am See mussten ebenfalls gesperrt werden.

Sowohl in Großarl als auch in Hofgastein seien große Muren abgegangen, die Häuser nur knapp verfehlt hätten, sagte Franz Wieser, der Sprecher des Landes. Der Großarler Bürgermeister Johann Rohrmoser sagte am Abend: "Wir haben einen Krisenstab eingerichtet und sind gerüstet. Einige Bäche sind übergegangen und es hat Muren gegeben. Ein paar Brücken sind hin und drei Häuser haben wir vorerst evakuiert. Ich hoffe, der Regen hört bald auf."

Hunderte Menschen in ihren Häusern eingeschlossen

Verletzte und schwer beschädigte Gebäude wurden bis zum Abend nicht gemeldet. Zahlreiche Straßen waren wegen Muren und Überschwemmungen gesperrt, darunter die Pinzgauer Straße (B311) bei Schwarzach und Bruck, die Katschbergstraße (B99), die Turracher Straße (B95), die Großarler Landesstraße (L109) und die Dientner Landesstraße (L216). Zwischen Saalfelden und Hochfilzen ist die Westbahn nach einer Mure voraussichtlich bis Montag, 7 Uhr, gesperrt. Da Muren zahlreiche Güterwege verlegten, waren Hunderte Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Insgesamt wurden im Pinzgau, Pongau und Lungau 50 Häuser evakuiert. Die Zentren von Zell am See, Großarl und Embach waren auf dem Straßenweg nicht mehr erreichbar - ebenso Teile von Thumersbach, das hintere Rauriser Tal und der Ortsteil Brandenau in den Gemeinden Bruck und Taxenbach.



Gebäude vorsorglich geräumt

Der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter sagte am Nachmittag: "In Schüttdorf und Zellermoos steigt der Grundwasserspiegel." Am kritischsten war die Situation in Thumersbach. Eine Mure verlegte die Talstraße im hintersten Bereich auf rund 200 Metern Länge. "Zehn Häuser wurden evakuiert." Im Bereich des Friedhofs wurden wegen einer Mure die Zeller Nordeinfahrt (P311) und ein Gleis der Bahn gesperrt.

Fünf Gebäude wurden in der Salzburger Straße in Bruck vorsorglich geräumt. Teile des bewaldeten steilen Hanges direkt hinter den Häusern drohten abzurutschen. Ortsfeuerwehrkommandant Franz Eder: "Die Bewohner werden aus dem Seniorenheim versorgt und übernachten bei Verwandten."

Die Saalfeldner Feuerwehr musste zu etwa 25 Einsätzen ausrücken. Hier seien es meist überflutete Keller und Straßen gewesen, berichtete Ortsfeuerwehrkommandant Ernst Schreder. "Unter anderem beim Bahnhof und bei der SIG sind Gemeindestraßen gesperrt, weil die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen kann." An der Urslau und der Saalach mussten zwei Brückenbaustellen geflutet werden. Lkw mit Greifern standen bereit, um Verklausungen zu beseitigen. Auch die Baustelle der Wildbachverbauung im Zentrum von Maria Alm wurde geflutet. Diese Maßnahme wird schon bei den Planungen berücksichtigt.

Ungewöhnliche Niederschlagsmengen

In vielen Orten im Süden Salzburgs fiel von Donnerstag bis Sonntag mehr Niederschlag als normalerweise im ganzen Monat. In Kolm-Saigurn im Rauriser Talschluss kamen 180 Millimeter zusammen, im Ort Rauris selbst 114 Millimeter. In Bad Gastein waren es 129 Millimeter, das Novembermittel liegt bei 86 Millimetern.

Montag, Dienstag und weitere Entwicklung

Josef Haslhofer von der ZAMG Salzburg sagte: "Am Montag lockert es auf und es wird zum Teil sonnig." Am Dienstag nähert sich von Süden die nächste Front. "In Salzburg wird es im Bereich der Tauern regnen und schneien. Es sollte dieses Mal aber kein Problem sein." Nach einem wechselhaften Mittwoch soll sich am Donnerstag freundlicheres Wetter durchsetzen.



Die Wetterwarnung für alle Gemeinden finden Sie hier.

Quelle: SN