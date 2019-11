Unwetter in Salzburg: Duzende Gebäude evakuiert - Zivilschutzalarm für vier Gemeinden

Bis in die Nacht auf Montag sind für den Pinzgau und Pongau ergiebige Niederschläge vorhergesagt. Die Einsatzkräfte und Behörden in den südlichen Landesteilen sind auf mögliche Muren, Hangrutschungen und lokal über die Ufer tretende Bäche und Flüsse vorbereitet.

"Die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung haben seit den frühen Morgenstunden die Situation im Bezirk eingehend erkundet und von Rutschungen besonders betroffene Gebiete identifiziert. In Taxenbach, Bruck, Fusch und Rauris sind 200 Personen derzeit ohne Straßenverbindung, 13 Gebäude wurden vorsorglich evakuiert. In diesen Gemeinden und in Stuhlfelden ist es durch Muren zu Verkehrssperren gekommen", informierte der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz Sonntagmittag. Am Nachmittag kamen zehn Gebäude im Zeller Ortsteil Thumersbach dazu, die nicht mehr erreichbar waren, nachdem eine Mure die Talstraße im hinteren Bereich auf 200 Meter Länge verschüttet hatte. Auch in Saalfelden und Maria Alm musste die Feuerwehr ausrücken, vor allem um überschwemmte Keller auszupumpen. Zur raschen Abstimmung wurde der verkleinerte Bezirkseinsatzstab aktiviert. Bis zum frühen Nachmittag führten die Feuerwehren im Pinzgau 205 Einsätze durch, im Pongau 20, im Lungau 10.

Zivilschutzalarm im Lungau und Pongau

Nach den anhaltenden Regenfällen haben die Bezirkshauptmannschaften Lungau und Pongau für mehrere Gemeinden am Sonntagnachmittag eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. In Muhr im Lungau wurden die Bewohner wegen der Muren- und Hochwassersituation dringend angehalten, ihre Wohnhäuser nicht zu verlassen.

Die Bezirkshauptmannschaft Pongau informierte die Bevölkerung der Marktgemeinde Bad Hofgastein, dass sich die Bewohner von Gebäuden in Hanglagen bis auf Weiteres in das erste Obergeschoß begeben und dort talseitig aufhalten sollen. Auch in Großarl und Hüttschlag wurden die Bewohner mit der Zivilschutzwarnung angehalten, sich in die Häuser zu begeben und diese bis auf Weiteres nicht zu verlassen.

90 Millimeter Regen in 24 Stunden

Im Bereich der Tauern werden innerhalb von 24 Stunden etwa 90 Millimeter Niederschlag erwartet. Gleichzeitig weht kräftiger Südföhn, der Spitzen bis zu 80 km/h in den Tälern und bis zu 100 km/h auf den Bergen erreichen kann. Die Schneefallgrenze steigt im Lauf des Tages auf 1.400 bis 1.800 Meter an. Dadurch verringert sich die Gefahr von unter der Schneelast umstürzenden Bäumen, allerdings rechnen die Experten des Hochwasserwarndiensts, dass der Pegelstand der Bäche Flüsse steigt und beobachten die Entwicklung daher genau. Bäche können über die Ufer treten, lokale Überflutungen sind zu erwarten. In Zell am See droht der Thumersbach über die Ufer zu treten. Mit schwerem Gerät wird aktuell versucht, Verklausungen an der Brücke zu verhindern. Die Thumerbacher Landesstraße bleibt bis auf weiteres gesperrt. Die Lawinengefahr in den Hohen Tauern ist groß, im den Niederen Tauern und den Lungauer Nockbergen erheblich. Am Abend wird sich der Regenschwerpunkt vom Pinzgau in den Pongau und Lungau verlagern. Ab Mitternacht sollen die Niederschläge abklingen.



Unnötige Fahrten vermeiden

Der Katastrophenschutz des Landes empfiehlt daher, in den betroffenen Gebieten nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden, die Gefahr von Dachlawinen, den Lawinenlagebericht und Informationen zur aktuellen Verkehrslage zu beachten.

Montag, Dienstag und weitere Entwicklung

Für Montag prognostizieren die Meteorologen sogar ein wenig Sonne im Süden Österreichs. Am Dienstag muss man aber wieder verbreitet mit Regen und Schneefall rechnen, mit dem Schwerpunkt erneut im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Die Niederschlagsmengen sollten aber etwas geringer sein als an den Vortagen.

Entspannung ist am Mittwoch in Sicht: Er dürfte trockenes und zeitweise sonniges Wetter bringen.

Ungewöhnliche Niederschlagsmengen

Eine exakte Einordnung der Niederschlagsmengen ist erst nach dem Ereignis möglich, wie die ZAMG mitteilt. Aber die Regen- und Schneemengen der letzten Tage seien auf jeden Fall sehr ungewöhnlich: So regnete und schneite es in den 48 Stunden von Freitag Früh bis Sonntag Früh stellenweise mehr als in einem gesamten durchschnittlichen November. Ein paar Beispiele (Stand Sonntag 10h): Kötschach Mauthen, 175 Millimeter in 48 Stunden (durchschnittlicher gesamter Nov.: 176 Millimeter), Obervellach, 160 Millimeter in 48 Stunden (durchschnittlicher gesamter Nov.: 94 Millimeter), Bad Gastein, 120 Millimeter in 48 Stunden (durchschnittlicher gesamter November 86 Millimeter).



