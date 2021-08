Unwetter in Salzburg: Zahl der Einsätze hat sich mehr als verdoppelt

Hochwasser, Muren, umgestürzte Bäume: Salzburgs Feuerwehren mussten heuer bereits zu 2532 Einsätzen ausrücken, die mit Unwettern in Zusammenhang stehen. Das sind um 120 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Mitte Juli gab es Überflutungen in der Halleiner Altstadt und in weiten Teilen des Oberpinzgaus. Erst diese Woche richtete Starkregen im Pongau mit Schwerpunkt in St. Johann sowie im Pinzgau erneut große Schäden an. In Dienten wurde ein Bus von einer Mure erfasst. Die Insassen schafften es gerade noch, sich selbst aus dem Fahrzeug zu retten.

Von einem außergewöhnlichen Jahr spricht der Dientner Bürgermeister Klaus Portenkirchner, der auch Bezirksfeuerwehrkommandant im Pinzgau ist. "So eine Einsatzdichte haben wir schon ...