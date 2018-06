Unwetter in Wagrain: Muren verlegten Straßen

Freitagabend sind im Raum Wagrain nach heftigen Unwettern einige Muren abgegangen. Schlamm- und Geröllmassen verlegten dabei mehrere Straßen.

Nur eine halbe Stunde tobten am Freitag zwischen 18:30 und 19 Uhr die intensiven Gewitterregen, doch die dabei freigesetzten Wassermassen waren groß genug, um in Wagrain die Bundesstraße in Richtung St. Johann sowie die Landesstraß in Richtung Kleinarl zu verlegen.

Knapp zwei Stunden mussten freiwillige Feuerwehr und Straßenmeisterei arbeiten, um die Bundesstraße wieder befahrbar zu machen.

Aufwändiger gestalteten sich die Räumarbeiten an der Landesstraße. Diese wurde laut Polizeibericht auf einer Länge von zirka 300 Metern vermurt, im Bereich einer verklausten Unterführung wurde die Landesstraße auf einer Länge von 30 Metern zusätzlich zirka zwei Meter hoch mit Geröll verlegt.

Die Aufräumarbeiten waren bis Samstagfrüh noch mit mehreren Baggern und der FF Wagrain voll im Gange, die L214 ist bis auf weiteres gesperrt.

Glück im Unglück: Verletzt wurde durch das Ereignis nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.

Bei weiteren Unwettereinsätzen im Pongau und Pinzgau standen insgesamt 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie mussten unter anderem überflutete Keller auspumpen.

(Spre)