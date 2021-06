Die Thumersbacher Landesstraße (L247) war wegen einer Mure am Freitagabend für mehrere Stunden gesperrt.

Ein Unwetter, das im Raum Zell am See niederging, löste eine Mure aus. Die Thumersbacher Landesstraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand, auch Sachschäden sind keine bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Zell am See sowie der Löschzug Thumersbach und die Straßenmeisterei Pinzgau waren im Einsatz.