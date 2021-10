Unwetter verursachten 60 Mill. Euro Schaden

Im Sommer hat sich gezeigt, dass auch dort Katastrophen möglich sind, wo noch nie etwas passiert ist. Es gibt den Wunsch nach weiteren Schutzbauten.

Nach den Überschwemmungen im Juli und August liegt eine vorläufige Schadensbilanz vor. Der Katastrophenfonds des Landes schätzt den Schaden bei Häusern, Firmen, landwirtschaftlichen Flächen sowie Wegen und Brücken in Privatbesitz auf 41,3 Mill. Euro. Geschätzt 20 Mill. werde der Katastrophenfonds tragen. 4,9 Mill. seien bereits genehmigt, sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP).

Am 17. und 18. Juli sind 388 Wohngebäude beschädigt worden, davon 300 in Hallein. Stark betroffen waren auch Neukirchen, Bramberg, Stuhlfelden, Uttendorf, Niedernsill und Kuchl. An den ...