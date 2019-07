Unwetter-Warnung für ganz Salzburg: Auch Electric Love könnte betroffen sein

Nach der Hitze folgen Sturm und Regen: Wie die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bestätigte, könnten dem Bundesland Salzburg am Samstagabend Gewitter drohen.

Das markante an den Unwettern: Der Niederschlag dürfte gering ausfallen, dafür mischt sich Sturm zu Blitz und Donner. Aktuell machen die Gewitter bereits Tirol zu schaffen: Am frühen Abend zog etwa in Innsbruck eine Windböe mit 100 km/h durch, schilderte ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. "Diese Gewitter ziehen dann auch in den Pinzgau - und erfassen im Laufe der Nacht wohl alle Landesteile." Zwischen 21 und 1 Uhr dürften weite Teile Salzburgs betroffen sein. Auch das Electric-Love-Festival könnte darunter leiden, vor allem die starken Windböen könnten "ungut" ausfallen.

Die Teilnehmer des Festivals am Salzburgring wurden bereits via App gewarnt: Man erwarte "starke Winde zwischen 60 und 80 km/h". Entsprechend wurde die Aufforderung angehängt: "Baut eure Pavillions ab, sichert eure Zelte und euer Hab und Gut. Bitte helft und informiert auch eure Nachbarn! Wir informieren euch laufend."

Auch für den Sonntag kann Meteorologin Riedl wenig Entwarnung geben: Es werde wohl neuerlich Gewitter geben. Dieses Mal aber mit weniger Wind, dafür mit starkem Niederschlag.

Quelle: SN