Ein Meer aus Geröll hat das Hollersbachtal verwüstet

Eine Flutwelle hat beim letzten Unwetter enorme Mengen von Gestein mitgerissen. Im Dorf direkt beim Talausgang macht man sich Sorgen.

Das Hollersbachtal gleicht zum Teil einer Mondlandschaft. Wo die Luftbilder aus den 1950er- und selbst noch aus den 1990er-Jahren Wiesen und Gehölz zeigen, erstreckt sich heute ein Meer von Geröll, das mehrere Meter hoch liegt. Unwetter, Steinschlag und Muren haben in den letzten 20 Jahren sehr viel Material von den ringsum steil aufragenden Bergen in den Talboden transportiert. Die größten Verwüstungen richtete das letzte Ereignis am 5. August dieses Jahres an.

Der heftige Regen führte dazu, dass sich ...