Unwettergefahr: Gelbe Warnstufe in der Nacht auf Sonntag

Zwischen 16 Uhr und Mitternacht kann es am Samstag in Salzburg erneut zu Gewittern kommen. Für die bereits vom Hochwasser betroffenen Gebiete könnte das heikel werden. Ab Mitternacht soll sich das Wetter wieder beruhigen.

Wetterexperten haben für Samstag zwischen 16 Uhr und Mitternacht eine Gewitterwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Was das genau bedeutet, ist auf https://warnungen.zamg.at nachzulesen: Es kann zu kleinen Muren und lokal überfluteten Straßen kommen, ebenso möglich sind punktuelle Überschwemmungen und überflutete Keller. Für Menschen, die bereits am vergangenen Wochenende schwer von Starkregen, Hochwasser und Muren betroffen waren, klingt das wie eine Hiobsbotschaft. Doch kommt es wirklich so schlimm?

"Das ist Pech- bzw. Glücksache", erklärte Meteorologe Alexander Ohms von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) Salzburg am Freitag den SN. Denn wo genau Gewitterzellen entstehen und in welche Gebiete sie ziehen, lasse sich erst wenige Stunden vorher eingrenzen.

Die Wetterprognose der ZAMG sagt am Samstag mehrere Sonnenstunden voraus, bevor sich am Nachmittag in den Gebirgsgauen erste Regenschauer und Gewitter bilden, die am Abend heftiger werden können und dann voraussichtlich auch den Norden von Salzburg treffen werden. Dabei können Sturmböen und punktueller Starkregen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 31 Grad.

Die Prognose der ZAMG für die Nacht auf Sonntag lautet wie folgt: "In der Nacht ziehen zunächst Regenschauer und Gewitter durch. Nach Mitternacht beruhigt sich das Wetter, der Himmel klart auf. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad."