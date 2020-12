Unwetterwarnung: ÖBB sperren die Tauernbahnstrecke

Aufgrund der prognostizierten Niederschläge am Wochenende wird der Zugverkehr zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau eingestellt.

Die Tauernbahnstrecke wird am Freitag zwischen Schwarzach-St. Veit und Spittal an der Drau gesperrt. Die Sperre tritt um 17 Uhr in Kraft und dauert voraussichtlich bis Montag, 7.12., um 24 Uhr. Für Reisende von und nach Kärnten wird zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau ein Schienenersatzverkehr über die Autobahn mit Bussen eingerichtet. Für Fahrgäste aus und in das Gasteinertal wird ebenfalls ab Bischofshofen ein regionaler Schienenersatzverkehr eingerichtet. Von nicht dringend notwendigen Reisen in und durch das Unwettergebiet raten die ÖBB ab.

Die aktuellen Wettervorhersagen lassen ab Freitagabend große Regen- und Schneemengen sowie Föhnsturm in Teilen von Kärnten und im Süden Salzburgs erwarten. Vor dem Hintergrund der hohen Muren-, Lawinen und Windbruchgefahr wurde entschieden, dass es am Wochenende zu wetterbedingten Streckensperren kommt.

Quelle: SN