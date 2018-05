Der Detroit Electric wurde vor 100 Jahren erzeugt. Auch Oma Duck fuhr ihn.

Alles, was fährt, fliegt und schwimmt, und dabei von einem Elektromotor angetrieben wird, gibt es bei der Ionica in Zell am See zu sehen. Der Kongress zur E-Mobilität von 21. bis 24. Juni bietet den Besuchern mehrere Ausstellungsareale und ein Showprogramm. Den Veranstaltern um Sebastian Vitzthum ist es unter anderem gelungen, einen Detroit Electric in den Pinzgau zu holen.