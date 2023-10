"Urgestein": Maco-Betriebsrat für sein Lebenswerk geehrt

Donnerstagabend wurden in der Residenz zum zweiten Mal die Betriebsräte-Awards verliehen. Robert Müllner, der langjährige Betriebsrat der Firma Maco, wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. In sechs weiteren Kategorien gab es Grund zum Jubeln.

Rund 5200 Betriebsräte, Personalvertreter und Jugendvertrauensräte gibt es in Salzburgs Betrieben und Unternehmen. Wann immer ein Rat gebraucht wird, sind die Betriebsräte und Personalvertreter in der Firma zur Stelle. ÖGB und Arbeiterkammer veranstalteten nun zum zweiten Mal einen so genannten Betriebsräte-Award, um "die engagierten Kämpferinnen und Kämpfer im Arbeitsalltag vor den Vorhang zu holen", wie es hieß.

Von Anfang Mai bis Mitte September konnten Betriebsräte für den Award nominiert werden. 74 Nominierungsbögen sind eingelangt. Da nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Teams nominiert wurden, gab es insgesamt Nominierungen für 170 Vertreter der innerbetrieblichen Demokratie. Eine Jury hat unter Einbeziehung eines parallel stattfindenden Online-Votings durch die Mitglieder dann in sieben Kategorien die Siegerinnen und Sieger ermittelt. Die Jury setzte sich aus ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann, AK-Präsident Peter Eder, AK-Direktorin Cornelia Schmidjell, ÖGB-Landesgeschäftsführer Marvin Kropp, Universitätsprofessor Rudolf Mosler, Thomas Hödlmoser (Betriebsrat SN & Vorsitzender der Journalistengewerkschaft), und Gerhard Rettenegger (ORF Salzburg) zusammen.

Höhen und Tiefen im Leben eines Betriebsrates

Für sein Lebenswerk geehrt wurde ein "Urgestein der Gewerkschaftsbewegung" - Robert Müllner, der langjährige frühere Angestellten-Betriebsratsvorsitzender der Firma Maco und grüne Gewerkschafter. Müllner war Mitte der 1980er Jahre zunächst Betriebsrat bei Porsche Produktion und Handelsgesellschaft. Dort habe er 1991 und 1995 federführend einen Sozialplan verhandelt und nachdem eine Betriebsschließung nicht abzuwenden gewesen sei, an einem erfolgreichen Betriebsübergang zur Firma Pichler und Strobl mitgewirkt. 2001 habe Müllner, der auch Mitbegründer von ATTAC ist, federführend den Alternativgipfel etlicher NGOs beim Weltwirtschaftsforum in Salzburg organisiert. Nach 17 Jahren bei Porsche wechselte Müllner zu Maco, wo er ab 2003 im Betriebsrat war, ab 2005 freigestellter Betriebsrats-Vorsitzender. Er habe dort ebenfalls viele wirtschaftliche Höhen und Tiefen erlebt und mitbegleitet. "Robert Müllner war auch wesentlich daran beteiligt, dass Maco (und Porsche Alpenstraße) entgegen der Widerstände von Politik und Naturschutzbund am Standort Alpenstraße ausbauen konnte."

Leiner-Betriebsräte ausgezeichnet

In der Kategorie "Neugründung" wurde das Betriebsräte-Team von Leiner Salzburg zu den Gewinnern gekürt. Über 30 Jahre lang sei vergeblich versucht worden, dort einen Betriebsrat zu installieren. "Nach dem - dieses Mal erfolgreichen - neuen Anlauf im vergangenen Jahr wurde ein Betriebsrat mit Johann Schlager an der Spitze gewählt. Und sehr schnell musste sich das Betriebsrats-Team bewähren. Mittlerweile hat sich im Unternehmen ein sozialpartnerschaftliches Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung entwickelt. Bei der gemeinsamen Gestaltung verkürzter Öffnungszeiten ab September 2023 hat sich das erst kürzlich wieder bestätigt", heißt es seitens der Gewerkschaft.

In der Kategorie "Innovation" siegten Martin Gstöttner und Ronald Freudenthaller, Betriebsratsvorsitzender und Zentralbetriebsrat der Firma Transgourmet. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass eine sechste Urlaubswoche ab sechs Jahren Betriebszugehörigkeit, für über-50-Jährige bereits ab drei Jahren, möglich sei. Weitere Erfolge seien das Firmenrad, ein E-Bike, das auch geleast werden könne oder der Pendlerzuschuss über 200 Euro, der auch auf eine Jahreskarte für die Öffis anwendbar sei.

217 neue Mitglieder bei Billa gewonnen

In der Kategorie "Mitgliedergewinnung" gewann Veronika Aigner-Lederer. Sie ist Betriebsrätin bei der Billa AG und habe es geschafft, innerhalb von 18 Monaten 217 neue Gewerkschaftsmitglieder zu gewinnen.

Schlotterer-Betriebsrat ausgezeichnet

In der Kategorie "Solidarität" wurde das Betriebsratsteam rund um Rahmi Sanli von der Firma Schlotterer Rollladen GmbH ausgezeichnet. Sie hätten es geschafft, dass die von der Geschäftsführung geplante Verkürzung des alljährlichen Betriebsurlaubs über Weihnachten wieder zurückgenommen worden sei. Damit hätten große Teile der 90 Nationen umfassenden Belegschaft ihre Familien nicht mehr besuchen können. Rahmi Sanli und sein Team griffen die Möglichkeit des persönlichen Feiertages auf, der (sofern er rechtzeitig eingebracht wird), vom Arbeitgeber nicht abgelehnt werden kann. Mit 325 Anträgen zum persönlichen Feiertag während dieser Zeitspanne konnten Sanli die Geschäftsführung überzeugen, dass der Betriebsurlaub auch weiterhin drei Wochen dauert.



Der Sieg in der Kategorie "Jugendvertrauensrat" ging an Demirel Velic, Jugendvertrauensrat der Firma Robert Bosch AG. Velic sei bekannt dafür, dass er sich leidenschaftlich für soziale Projekte einsetze und sich für die Stimmen der jungen Menschen stark mache. Seine Fähigkeit, zuzuhören und konstruktive Lösungen zu finden, mache ihn zu einer wichtigen Säule im Jugendvertrauensrat.

Neue Kategorie: Engagement in Sachen Pflege gewürdigt

Neu eingeführt wurde diesmal die Kategorie "Engagment". Sieger hier ist die vier Gewerkschaften (GÖG, GPA, via, younion) umspannende Arbeitsgruppe "Pflege und Betreuung", die sich seit 2020 intensiv für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen dieser Berufe einsetzt. Sabine Gabath, Roland Seitlinger, Rupert Gruber & Markus Pitterka von den Salzburger Landeskliniken, Christian Freisinger vom Krankenhaus Barmherzige Brüder, Christine Spitzer von der Privatklinik Ritzensee, Stefanie Bacher vom Krankenhaus Mittersill, Christoph Eschbacher von der Lebenshilfe, Daniela Gaar von den städtischen Seniorenwohnhäusern und Klaus Brandhuber von der Diakonie hätten es mit ihrem enormen Engagement geschafft, dass sie endlich in die Pflegeplattform des Landes und die entsprechenden Arbeitsgruppen aufgenommen wurden und nun Expertinnen und Experten wurden.