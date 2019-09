Urlauber attackierte Polizisten in Flachau mit Skistock: Verdacht auf Mordversuch

Wutausbruch eines 44-jährigen Deutschen nach einem Skihüttenbesuch in Flachau endete mit drei verletzten Beamten

Es waren massive Gewaltattacken eines deutschen Skiurlaubers, zu denen es am Abend des 22. März in Flachau gekommen war: Der 44-jährige Deutsche war nach ausgedehntem Skihüttenbesuch mit weiteren Personen in der Heckkabine einer Pistenraupe talwärts gefahren. In der Kabine und auch nach dem Aussteigen attackierte er grundlos drei Polizisten, die an diesem Tag privat unterwegs waren. Zwei Beamten außer Dienst versetzte er wuchtige Faustschläge, den dritten attackierte er mit dem Skistock am Kopf. Ein Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch, eines eine Rissquetschwunde und der dritte Polizist eine Stichverletzung am Hinterkopf.

Der unbescholtene Deutsche (Verteidiger: RA Wolfgang Brandstätter) saß in der Folge bis Mitte April wegen Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung in U-Haft. "Er bereut alles sehr. Ihm sind damals alkoholbedingt die Sicherungen durchgebrannt", so Brandstätter.

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Deutschen aber nicht "nur" wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung, sondern - im Fall der Skistockattacke - auch wegen Verdachts des Mordversuchs. Grund: ein mittlerweile eingelangtes Gutachten der Gerichtsmedizin, wonach bei etwas anderer Stichführung Lebensgefahr für das Opfer bestanden hätte. Der 44-Jährige wurde darauf am 15. August von einer Salzburger Haftrichterin wieder in U-Haft genommen. Sein Verteidiger legte nun aber mit Erfolg Beschwerde gegen die erneute U-Haft ein. Dazu Robert Holzleitner, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Ich kann bestätigen, dass das Oberlandesgericht Linz am 30. August entschied, den Mann gegen gelindere Mittel zu enthaften."

Das OLG Linz stellte im Beschluss übrigens auch fest, dass nach wie vor von dringendem Tatverdacht in Richtung versuchter Mord auszugehen sei. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Verhängung der U-Haft bei dringendem Verdacht in Richtung Mord(-Versuch) und bei Vorliegen zumindest eines Haftgrunds eigentlich verpflichtend ist.