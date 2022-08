Urlauber bleibt im Gasteiner Tal verschollen

Jener 65-jährige Tscheche, der seit 30. Juli abgängig ist, konnte auch am Dienstag trotz groß angelegter Suchaktion und Hinweisen zu Wanderzielen auf seinem Laptop nicht gefunden werden.

Seit 30. Juli ist ein Urlaubsgast in Bad Hofgastein verschwunden. Der 65-jährige Tscheche dürfte zum Wandern aufgebrochen sein. Seine Tochter fand auf seinem Laptop einige Wanderziele abgespeichert. Am Dienstag starteten Bergrettung und Alpinpolizei in diesem Gebiet daher erneut eine große Suchaktion. Insgesamt 50 Personen standen im Einsatz, darunter auch der Polizeihubschrauber. "Doch leider gab es keinerlei Hinweise auf den Vermissten", sagt der Pongauer Bezirksleiter und Gasteiner Bergretter Gerhard Kremser. Laut Alpinpolizei wird es - sollten keine Anhaltspunkte mehr kommen - vorläufig keine weitere Suchaktion mehr geben.