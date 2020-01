Urlauber wollte Notdurft verrichten - und stürzte ab

Nach einer Meldung der Polizei beabsichtigte ein Urlaubsgast am Sonntag in den frühen Morgenstunden die Notdurft am Nachhauseweg zu verrichten. Er hatte vorher ein Lokal besucht. Dabei stürzte der Mann in die Niedrigwasser führende Kapruner Ache und blieb mit einer Kopfverletzung im Wasser liegen.

Ein Security-Mitarbeiter des nahen Lokals sowie anwesende Zeugen hatten den Vorfall beobachtet, zogen den Verletzten aus dem Wasser und brachten den stark alkoholisierten Mann zurück ins Lokal.

Quelle: SN