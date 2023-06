Urlauberin in letzter Sekunde vor dem Ertrinken im Thumsee gerettet

Durch das beherzte Eingreifen mehrere Badegäste blieb die Russin am Leben.

Großes Glück hatte am Sonntag eine in Israel beheimatete 65-jährige Russin, die in Bad Reichenhall Urlaub machte. Mehrere Männer retteten ihr zu Mittag am Thumsee vermutlich in letzter Sekunde das Leben. Die Frau war gegen 13 Uhr wegen eines akuten medizinischen Problems beim Schwimmen plötzlich untergegangen. Die in der Nähe schwimmenden Männer - einer von ihnen ist Notfallsanitäter - zögerten nicht lange und hielten die Bewusstlose über Wasser. Mit Hilfe eines aufblasbaren Schwimmflamingos brachten sie die Frau zum Bacheinlauf zwischen Liegewiese und Seewirt. Zufällig waren dort Taucher mit Sauerstoff, eine Ärztin und ein Rettungssanitäter in Ausbildung der Bergwacht Teisendorf-Anger anwesend. Sie kümmerten sich um die Frau bis die Wasserrettung Bad Reichenhall des Bayerischen Roten Kreuzes sowie der Landrettungsdienst des Roten Kreuzes mit dem Reichenhaller Notarzt und einer Rettungswagen-Besatzung aus Berchtesgaden eintrafen. Die Frau war bereits unterkühlt und hatte Wasser in der Lunge, das sie selbst abhusten konnte. Die Frau wurde mit der Rettung in die Kreisklinik Bad Reichenhall gebracht. Die Wasserrettung kümmerte sich um die Angehörigen.