Urlauberreiseverkehr: 15 km langer Stau auf der A10

Stauchaos im Urlauberreiseverkehr am Samstag: Auf der Tauernautobahn A10 Richtung Richtung Villach hatte sich nach einem Unfall bereits vor 6 Uhr früh ein kilometerlanger Stau gebildet. Ofenauer- und Hieflertunnel mussten zwischenzeitlich gesperrt werden, sind aber inzwischen wieder frei. Vor dem Ofenauertunnel wurde eine Blockabfertigung eingerichtet. Derzeit benötigt man zwischen Salzburg Süd und dem Pass Lueg eine Stunde länger wegen Überlastung. Laut Asfinag hat sich bereits ein 15 km langer Stau gebildet.

Nach einem weiteren Unfall musste der rechte Fahrstreifen zwischen Hallein und Puch komplett gesperrt werden. Das führte zu einem Rückstau bis zum Knoten Salzburg zurück, berichtet die Polizei.

Auf der bayrischen A8 Richtung Salzburg brauchen Urlauber zwischen Traunstein und Bad Reichenhall eine Stunde mehr Fahrzeit, insgesamt auf der Strecke zwischen Traunstein und Pass Lueg zwei Stunden mehr.

Richtung Salzburg benötigen Urlaubsheimkehrer auf der A10 zwischen dem Knoten Pongau und dem Helbersbergtunnel, vor dem eine Blockabfertigung eingerichtet wurde, derzeit 40 Minuten länger.

Alle aktuellen Staumeldungen:

https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/

Nicht nur der ohnehin erwartet starke Urlauberreiseverkehr führt zu einem Verkehrschaos, auch der Dauerregen, der vor allem in der Steiermark und Kärnten seit Freitag zu Überflutungen führt, hat Auswirkungen auf die Verkehrslage. Auf der ohnehin stark belasteten Karawankenautobahn (A11) könnte es am Samstag zu massiven Staus im Urlauberverkehr kommen. Schon um 6.00 Uhr in der Früh gab es laut Ö3 vor dem Karawankentunnel einen "kilometerlangen Stau" in Richtung Slowenien, die Wartezeit betrage eineinhalb Stunden. Von Autofahrerclubs wurde ein Ausweichen auf die Karawankenroute empfohlen, weil die slowenische A1 zwischen Celj und Ljubljana mehrfach wegen Hochwassers unterbrochen, die Verbindung zwischen Marburg und Triest wird voraussichtlich bis mindestens Sonntag nicht befahrbar sein.

Fahrten durch den Norden Sloweniens sollten verschoben werden

Wenn möglich, sollten Fahrten, die nach oder durch den Norden Sloweniens führen, verschoben werden. Ausweichen ist zwar möglich, etwa über den Karawankentunnel (A11) und die slowenische A2, hier werden allerdings lange Staus erwartet. Diese sind die wichtigsten Transitrouten durch Slowenien und wird von vielen Kroatien-Urlaubern aus Ostösterreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei benutzt. Laut dem ORF sollte die Strecke zwischen Maribor und Triest noch bis Sonntag unterbrochen bleiben.