Urlauberströme "füllten" die Stadt Salzburg

Verstopfte Straßen, ausgelastete Parkhäuser und eine lange Besucherschlange vor dem Haus der Natur.

Die Touristen haben die Stadt Salzburg wieder "entdeckt". Bereits am Montagvormittag bot sich in der Innenstadt das aus früheren Sommermonaten gewohnte Bild: eine dicht bevölkerte Getreidegasse sowie verstopfte Straßen im Bereich Neutor sowie rund um den Kapuzinerberg. Bedingt durch die zahlreichen Baustellen und bald ausgelasteten Parkgaragen wurde so manche Fahrt zur Geduldsprobe. Als besonderer Magnet erwies sich am verregneten Montag auch das Haus der Natur. Dort warteten mehr als 100 Besucher geduldig auf einen Einlass, die Menschenschlange reichte gar bis zum Franz-Josef-Kai zurück.





