Urlauberverkehr staute sich auf der A10 von Salzburg bis in den Süden

An diesem Wochenende herrscht reger Reiserverkehr. Am Samstag gab es Blockabfertigung auf der A10. Auch der Rückreiseverkehr macht sich bemerkbar.

Seit den Morgenstunden zeichnete sich am Samstag der Urlauberverkehr aus Deutschland bereits auf Salzburgs Autobahnen ab. Auf der Tauernautobahn (A10) gab es Blockabfertigung wegen Überlastung vor Flachau und vor der Galerie Oberweißburg in Fahrtrichtung Villach sowie am Vormittag vor dem Tauerntunnel. Insgesamt verloren Autofahrer hier eine halbe Stunde.

Außerdem wurden 30 Minuten Zeitverlust auf der deutschen A8 zwischen Anger und dem Knoten Salzburg gemeldet. Durch den dichten Reiseverkehr staute es weiter auf die A10 bis nach Golling. In die Gegenrichtung staute es auf der deutschen A8, etwa zwischen Frasdorf und dem Inntal Dreieck.

Bereits vor dem Wochenende war vor Staus auf den Autobahnen gewarnt worden. In drei deutschen Bundesländern (Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland) war am Freitag Ferienbeginn. Bayern folgt kommendes Wochenende, weshalb auch dann verstärkt mit Reiseverkehr in Salzburg zu rechnen ist.